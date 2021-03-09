AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Abdullah Güner idaresindeki 42 AIA 037 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol üzerinde araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine gittiği sırada aracının motor kısmından dumanlarla yanmaya başladığını söyledi.

Hemen araçtan inerek itfaiyeyi aradığını dile getiren Güner, "Otomobilin hiçbir arızası yoktu. Nasıl oldu biz de anlamadık. Bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.