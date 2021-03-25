Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı.
Ö.H.S'nin kullandığı 03 M 0110 plakalı yolcu minibüsünde, Adnan Menderes Bulvarı'nda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları indirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Alevlerin sardığı minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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