Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'dan Antalya'ya giden A.G. idaresindeki 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün, Damlalı Boğazı mevkisinde elektrik aksamında arıza çıktı.
Otobüsü durduran sürücü, 25 yolcuyu eşyalarıyla tahliye etti.
Tahliye sonrası yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yolcu otobüsü, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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