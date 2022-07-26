Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

26.07.2022 11:47
Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Seydiler beldesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arka kısmından yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle otobüs yol kenarına çekildi ve 38 yolcu araçtan indirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Sivas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

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