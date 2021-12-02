AFYONKARAHİSAR'DA SİBER DOLANDIRICILIKTAN 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, siber dolandırıcılıkla 451 bin 567 TL vurgun yapan 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan müracaatlar kapsamında yürütülen 'Bilişim Sistemine Girme ve Verileri Değiştirmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyenler hakkında çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar'da oturan bir kişinin sosyal medya hesabını ele geçiren ve 'kupon' paylaşımı yapan 2 kişi, yakalandı.

Operasyonu genişleten ekipler, 29 Kasım'da Mersin'de operasyon düzenledi. Mersin'deki operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Bu şüpheliler de Afyonkarahisar'a götürüldü.

Türkiye genelinde toplamda 451 bin 567 TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.