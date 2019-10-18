Afyonkarahisar'da şiddetli yağış

Yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şuhut'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların birçoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan Cuma namazına yetişmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.