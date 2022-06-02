Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Efeköy ile Ağzıkara köylerinde gece saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Efeköy'de yerleşim yerine yakın noktalarda bahçelerine giden 9 kişinin, evlerine geri dönmediği ve bölgedeki bir konteynere sığındıkları ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi, iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.

Ağzıkara köyünde de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.