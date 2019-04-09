Afyonkarahisar'da Şiddetli Yağış ve Dolu...vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı
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Afyonkarahisar'da şiddetli yağış ve dolu...Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:22 Kaynak: İHA
'da şiddetli yağış ve dolu...Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şuhut çarşı meydanında şiddetli yağmur ve doluya yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Zaman zaman trafiğin aksamasına da neden olan şiddetli yağmur ve dolu araçlara zor anlar yaşattı.
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