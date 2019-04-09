Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Şiddetli Yağış ve Dolu...vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

Afyonkarahisar'da Şiddetli Yağış ve Dolu...vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

32 dakika önce

Afyonkarahisar'da şiddetli yağış ve dolu...Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Afyonkarahisar'da şiddetli yağış ve dolu...Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şuhut çarşı meydanında şiddetli yağmur ve doluya yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Zaman zaman trafiğin aksamasına da neden olan şiddetli yağmur ve dolu araçlara zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:22 Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, 3. Sayfa
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