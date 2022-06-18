Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

18.06.2022 20:00
Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Şuhut ilçesinde kurulan semt pazarında rüzgar çadırları devirirken yağmur da bir çok tezgahtaki ürüne zarar verdi.

Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Şuhut ilçesinde kurulan semt pazarında rüzgar çadırları devirirken yağmur da bir çok tezgahtaki ürüne zarar verdi.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan pazar yerinde yoğun yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte birçok çadır yerinden uçarken, pazar esnafları ise uçan pazar çadırlarını korumak için seferber oldu. Pazar tezgahlarında bulunan ürünlerin de zarar gördüğü sağanak akşam saatlerine kadar devam etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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