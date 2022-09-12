Araçta ve evlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 mermi ve 15 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldığı istihbarat üzerine kent merkezinde bir aracı durdurdu ve önceden belirlenen Şuhut ilçesindeki 4 farklı adrese baskın düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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