Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldığı istihbarat üzerine kent merkezinde bir aracı durdurdu ve önceden belirlenen Şuhut ilçesindeki 4 farklı adrese baskın düzenledi.
Araçta ve evlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 mermi ve 15 şarjör ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan İ.K ve N.A, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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