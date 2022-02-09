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Son dakika haberleri | Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs tarihi eserlerle yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs tarihi eserlerle yakalandı

09.02.2022 10:27
Son dakika haberleri | Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs tarihi eserlerle yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan bir şahsı düzenledikleri ortak operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan bir şahsı düzenledikleri ortak operasyonla yakaladı. Operasyonda ayrıca çok sayıda silah ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklığında yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler silah ve mühimmat ticareti yapan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde bir iş yeri ve bir eve baskın düzenleyen ekipler S.Ş., isimli şahsı gözaltına alırken, adreslerde ise yaptıkları aramada 2 adet toplu tabanca, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet Pompalı Tüfek, 24 adet mermi, 2 adet tabanca üst kapağı, 7 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs tarihi eserlerle yakalandı - Son Dakika


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