Afyonkarahisar'da, hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Değirmendere köyünde, Ömer Ö. (19) ile Mustafa Gün (56) arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ömer Ö, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla Mustafa Gün ile kavgayı önlemeye çalışan Kadir Ö'yü vurdu.
Gün, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Kadir Ö. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Ömer Ö'yü gözaltına aldı.
Mustafa Gün'ün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika