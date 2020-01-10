Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAfyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi. Abdullah Arslan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Arslan'ın ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan ağabeyi Ömer Arslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Beyyazı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:09 Kaynak: DHA
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