Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2)
6 saat önce
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAfyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:09 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi. Abdullah Arslan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Arslan'ın ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan ağabeyi Ömer Arslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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