Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi. Abdullah Arslan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Arslan'ın ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan ağabeyi Ömer Arslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.