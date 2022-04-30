Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

30.04.2022 12:34
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde parkta oturan H.E.Ü (15), T.B. (15) ile A.B.E. (14), aralarında husumet bulunan S.D'ye (13) mesaj atarak yanlarına çağırdı.

Av tüfeğiyle belirtilen okulun yanına gelen S.D, husumetlilerine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği H.E.Ü. bacağı, A.B.E. ise elinden yaralandı.

Bunun üzerine T.B. ile yaralı A.B.E, S.D'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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