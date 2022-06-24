Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

24.06.2022 00:39
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sakatat işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da sakatat işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mezbahaneden sakatat almaya gelen C.A. (47) ile K.A. (50) aynı işi yaptıkları ve aralarında rekabet bulunan H.E, (40) H.M. (54) ve muhasebecileri H.P ile (31) karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma sonrası C.A, burada H.M'yi darbetti. Kavganın ardından C.A. ile K.A, araçla mezbahaneden ayrıldı.

H.E, H.M. ile H.P. Afyonkarahisar- Konya kara yolu Sahipata TOKİ Kavşağı'nda C.A. ile K.A'nın araçlarının önünü kesti. H.E. silahla C.A. ile K.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.A. ile K.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, H.M. ile H.P'yi olay yerinde, kaçan H.E'yi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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