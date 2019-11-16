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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Afyonkarahisar'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Veysel Karani Mahallesi 1028 sokak üzerinde 03 UR 051 plakalı araç içinde bulunan Ahmet Kurt (25) silahlı saldırıya uğradı. Çevrede silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede ve araç içerisinde incelemeler yaptı. Olayla ilgili Mehmet K. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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