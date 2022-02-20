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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

20.02.2022 23:14
Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 76 yaşındaki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 76 yaşındaki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Orhaniye köyünde bankta arkadaşlarıyla sohbet eden Ramazan Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61), av tüfeğiyle ateş etti.

Göğsünden vurulan Ayvalı, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan Ali A. jandarma ekiplerince yakalandı.???????

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Ramazan Ayvalı, Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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