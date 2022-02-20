Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 76 yaşındaki kişi uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Orhaniye köyünde bankta arkadaşlarıyla sohbet eden Ramazan Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61), av tüfeğiyle ateş etti.
Göğsünden vurulan Ayvalı, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan Ali A. jandarma ekiplerince yakalandı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika