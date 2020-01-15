Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Afyonkarahisar kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesinin 20 metreye indiği sis nedeniyle Afyonkarahisar - İzmir, Antalya kara yolunun Özdilek, Varan kavşağı, Sinanpaşa mevkilerinde, Karahisar Tüneli giriş ve çıkışlarında sürücüler güçlükle ilerledi.
Kentte görev yapan trafik ekipleri sürücülerden, sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri sisin öğle saatlerinden sonra güneşin etkisini göstermesiyle etkisini yitirmesini beklediklerini bildirdi.