Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Şehir içi ve çevre yollarındaki trafikte sürücüler, araçlarının dörtlüleri açık halde ve güçlükle ilerlemeye çalıştı. Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve takip mesafesine dikkatli olmaları konularında sürücüleri uyardı.

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