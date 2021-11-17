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Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

17.11.2021 14:01

Gelen son dakika haberlerine göre Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay-Sultandağı ilçeleri arasında sis nedeniyle 6 ayrı noktada toplam 15 aracın karıştığı trafik kazaları yaşandı.

Kazalarda yaralanan 5 kişi ambulanslarla, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Belirli bir süre trafiğin kapandığı Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Trafik Kazaları, Karahisar, Konya, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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