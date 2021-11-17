Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çay-Sultandağı ilçeleri arasında sis nedeniyle 6 ayrı noktada toplam 15 aracın karıştığı trafik kazaları yaşandı.
Kazalarda yaralanan 5 kişi ambulanslarla, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Belirli bir süre trafiğin kapandığı Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde tek şeritten ilerlediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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