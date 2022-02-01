AFYONKARAHİSAR - Sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, çeşmeler dondu.
Kentte etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.
Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri ise cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin Afyonkarahisar'da öğleden sonra etkisini yitireceğini, akşam saatlerinde yağmur ve lodos beklendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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