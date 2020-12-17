Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sisli hava hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin trafik levhaları sis bulutları arasında kayboldu. Sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli oldu.

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