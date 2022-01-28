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AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor

28.01.2022 10:21

Afyonkarahisar'da soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da soğuk hava ile sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde karın etkili olduğu kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11,8, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde ise 19,4 derece ölçüldü. Kentteki süs havuzları buz tuttu ve çeşmeler dondu.

Kentte sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar'da sisin hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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