Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Dinar, Sultandağı, Bolvadin ve Evciler ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı. Kentte tedbirlere uymayan 52 kişiye idari para cezası kesildi.

Karahisar, Dinar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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