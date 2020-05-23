Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

SOKAĞA çıkma yasağının ilk kez uygulandığı Afyonkarahisar'da güvenlik birimleri şehrin en işlek noktaları ile şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan güvenlik noktalarında kuş uçurtmadı.

Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı kentlerden Afyonkarahisar'da gece 00.00 itibariyle yasağın başlamasının ardından tüm kavşaklarda güvenlik noktaları oluşturuldu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında izinli olanlar dışında sokağa çıkanlara yönelik sıkı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında tarımla uğraştığı için izin belgesi düzenlenen bir vatandaşa, izinli olduğu bölge dışında olması nedeniyle hakkında işlem yapıldı.

Tedbirleri uygulamakla yükümlü olan güvenlik güçleri ile vefa destek biriminde görevli personeller, belediye, PTT, medya, ekmek fırınları gibi hizmet vermesi zorunlu kuruluşların çalışanları ise görevlerinin başındaydı. Afyonkarahisar'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren minibüsler faaliyetlerine ara verirken bayram boyunca Afyonkarahisar Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ile 17 güzergahta hizmet vermeye devam edecek.