Afyonkarahisar'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, Hıfzıssıhha Meclisi tarafından il genelinde maskesiz olarak sokağa çıkmak yasaklandı.

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı'nca 11 Mayıs'ta Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs salgını önlemlerine ilişkin çeşitli kararlar alındı. Bu kararlar arasında, il genelinde halka maske kullanma zorunluluğu getirilmesi de yer aldı.Hıfzıssıhha Meclisi'nin 'Sosyal alanlarda maske kullanılması hakkında' başlıklı kararında, "İlimiz genelinde, tüm vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunulan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, iş yerlerine; maskesiz çıkmalarına/bulunmalarına izin verilmeyecek, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir" denildi.