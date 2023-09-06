Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 06.09.2023 18:40

Afyonkarahisar'da sokakta iki kişiye tüfekle ateş açıldı. Olayda şahıslardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar'da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişide yaralandı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta üstlerine tüfekle ateş açılan iki kişiden biri öldü, biri de hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

Karahisar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Azerbaycan ordusu, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıyor
19:29 DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak
19:00 Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
18:27 Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
17:43 Bakan Özhaseki'den 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
17:15 Kırıkkale'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 20:28:51. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement