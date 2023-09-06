Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişide yaralandı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta üstlerine tüfekle ateş açılan iki kişiden biri öldü, biri de hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeler sürüyor.