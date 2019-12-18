Afyonkarahisar'da son 4 ayda aranan 189 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 189 kişinin yakalandığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağustos 2019 tarihinden bugüne kadar suç ve suçlarla mücadele faaliyetleri sonucunda, 30 faili meçhul olayın aydınlatıldığı ve şüphelilerin yakalanarak adalet önüne çıkarıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Son 4 ay içinde Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmada 70 faili firarda olan olayın faillerinin gerek il içinde gerekse il dışında takipleri yapılarak yakalanmış, 47 olaya anında müdahale edilerek olayların olması ve suçluların kaçmasına engel olunmuş, 9 olay ile ilgili ise komşu illere destek verilerek şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılması sağlanmış, bu olaylarla ilgili Afyonkarahisar sınırları içerisinde suç işleyen 189 şahıs yargı önüne çıkarılmış, suçları çerçevesinde ceza ve tutukevine teslim edilmiştir." denildi.