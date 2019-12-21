Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Park Afyon AVM'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Park Afyon AVM'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.


Programda öğrenciler, açtıkları standı ziyaret eden vatandaşlara sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kısa bir anket uygulayarak bilgilendirmelerde bulundu. Proje öğretmeni Esra Doğanlı yaptığı açıklamada, amaçlarının teknolojiyi bilinçli kullanma, sosyal medya mahremiyeti ve kişisel verilere dikkat çekmek olduğunu söyledi.


Türkiye'de insanların internet kullanma oranının yüzde 82 seviyelerine ulaştığını dile getiren Doğanlı, "İnternetin kullanım amaçlarına bakıldığında sosyal medya kullanımın ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Önceleri sohbetin yerini televizyon, günümüzde ise televizyonun yerini de internet almıştır. Dolayısıyla insanlar, gerçek ilişkiler yerine sanal ilişkiler kurarak yalnızlaşıyor. Üreten bir toplumdan gün geçtikçe daha fazla tüketen bir topluma dönüşüyoruz" dedi.


Doğanlı, insanların değerli olan zamanının telefonu ellerine alınca hızla akıp gittiğini vurguladı. Türkiye'de sosyal medya kullanımını yerine gerçek ilişkiler kurması gerektiğine dikkat çeken Doğanlı, "İnsanların mutlu olabilmesi için telefona değil, kitap okumaya daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Ülke olarak daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek için herkesi gerçek hayata çağırıyoruz." ifadelerini kulandı. Etkinliğe Okul Müdürü Arif Okumuş, öğretmenler ve veliler de destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Doğanlı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı Yerli otomobil TOGG binası önünde görüntülendi! Kendinden o kadar emindi ki! İkinci soruda elenen yarışması sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
00:34 Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:30 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanının aracına ateş açıldığı iddiası - Son Dakika
00:29 Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması - Son Dakika
00:29 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
00:28 ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da sosyal medya bağlılığı anketi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]