Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği

6 saat önce

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

Afyonkarahisar'da sosyal medya farkındalık etkinliği, System.String[]

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değerler Eğitimi" kapsamında sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

Park Afyon AVM'deki programda öğrenciler, açtıkları standı ziyaret eden insanlara sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kısa bir anket uygulayarak bildirmelerde bulundu.

Proje öğretmeni Esra Doğanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının teknolojiyi bilinçli kullanma, sosyal medya mahremiyeti ve kişisel verilere dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de insanların internet kullanma oranının yüzde 82 seviyelerine ulaştığını dile getiren Doğanlı, şöyle konuştu:

"İnternetin kullanım amaçlarına bakıldığında sosyal medya kullanımın ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Önceleri sohbetin yerini televizyon, günümüzde ise televizyonun yerini de internet almıştır. Dolayısıyla insanlar, gerçek ilişkiler yerine sanal ilişkiler kurarak yalnızlaşıyor. Üreten bir toplumdan gün geçtikçe daha fazla tüketen bir topluma dönüşüyoruz."

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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