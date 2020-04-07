Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye para cezası - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye para cezası
6 saat önce
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye adli işlem yapılırken, 32 kişiye de toplam 101 bin 760 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye adli işlem yapılırken, 32 kişiye de toplam 101 bin 760 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer ve Dumlupınar mahallelerinde 2 adres ile bir kahvehanede okey ve kağıt oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere giden polis ekipleri, ikametlerdeki 3 kişiye adli işlem uygularken, 32 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 101 bin 760 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:18 Kaynak: AA
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