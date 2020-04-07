Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye para cezası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye adli işlem yapılırken, 32 kişiye de toplam 101 bin 760 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer ve Dumlupınar mahallelerinde 2 adres ile bir kahvehanede okey ve kağıt oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere giden polis ekipleri, ikametlerdeki 3 kişiye adli işlem uygularken, 32 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 101 bin 760 lira ceza kesildi.