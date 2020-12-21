Afyonkarahisar'da spor ve fitness salonları kapatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da spor ve fitness salonları kapatıldı
21.12.2020 15:39
Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentteki spor ve fitness salonlarının korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentteki spor ve fitness salonlarının korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda sonrası korona virüsle mücadelede yeni kısıtlama ve tedbirler hakkında bir takım yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında virüsü yayılım hızının azaltılması amacıyla kentteki spor ve fitness salonlarının belirli bir süre ile kapatılmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR
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