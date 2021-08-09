Üye Girişi
Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek

09.08.2021 13:47
Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek, System.String[]

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Kentteki STK'lar Antalya'daki çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede 9 araçlık gıda, medikal, ihtiyaç malzemeleri ile saman balyaları hazırlandı.

Yardım malzemeleri, Antalya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

.

Sivil Toplum Kuruluşları, Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor 13:46 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor 13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 11:34 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan 11:27 Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu

Son Dakika Haberleri
13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu
13:51 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:50 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi
13:47 Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı
13:45 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
13:44 Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor
13:33 Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin
13:31 Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
12:10 Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı
"Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz         
13:59
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı         
13:47
Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu         
13:44
Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin         
13:33
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı         
11:56
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı! Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı!         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 14:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement