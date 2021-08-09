Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek - Son Dakika

Hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede 9 araçlık gıda, medikal, ihtiyaç malzemeleri ile saman balyaları hazırlandı.

Kentteki STK'lar Antalya 'daki çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

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