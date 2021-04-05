Afyonkarahisar'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu ile Eğitime Destek Platformu üyelerince, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

STK Platformu ile Eğitim Destek Platfotmu üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Afyonkarahisar Adliyesi binası önünde bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, platform üyeleri adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grubun, bir gece vakti kendini açık ettiğini söyledi.

Arslan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Bu açıklama, emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde, ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri, hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir."

Arslan, bir kısım muhalefet liderleri başta olmak üzere darbeci zihniyete ait antidemokratik bildiri karşısında "amalı, fakatlı, lakinli" cümlelerle bu alçak zihniyete örtülü destek verenleri de şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatının millet ve onun emsalsiz iradesi olduğunu aktaran Arslan, "Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan 'hodri meydan' ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından platform üyeleri, açıklamaya imza atarak bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.