AFYONKARAHİSAR - "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı yapıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı yapıldı

13.04.2022 17:06
AFYONKARAHİSAR - "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 30. Kuruluş Yılı dolayısıyla "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 30. Kuruluş Yılı dolayısıyla "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı düzenlendi.

AKÜ Çevre Yönetim Komisyonunca Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, sunum yaptı.

Konferansın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Aydıncak, su kaynaklarının insanların her türlü ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını söyledi.

Hedef kitlelerinin çocuklar, gençler ve öğretmenler olduğunu aktaran Aydıncak, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz ve öğretmenlerimize de su kaynaklarını tasarruflu kullanmayla kirlilikle mücadele yöntemlerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü, su kaynaklarımız hızla kirleniyor. Her konuda bu kirliliği temizleyebilme konusunda bütün dünyada olduğu gibi başarı sağlayamıyoruz. Suyu kirletmeden kullanmanın önemli olduğunu herkese anlatma arzusu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Aydıncak, her ürünün üretilme aşamasında kullanılan su miktarı olduğunu, tüketim yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suyun olmadığı bir ortamda yaşam da olmaz. Bizde sağlıklı suyu eşit şekilde kullanabilmeyi öğretmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Konferansa, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Devlet Su İşleri (DSİ) Afyonkarahisar Şube Müdürü Faruk Topaloğlu, AKÜ Çevre Yönetim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Su Elçileri Su Okur Yazarlığı konferansı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Su Elçileri Su Okur Yazarlığı konferansı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Su Elçileri Su Okur Yazarlığı konferansı yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - "Su Elçileri Su Okur Yazarlığı" konferansı yapıldı - Son Dakika
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