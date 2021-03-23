Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mesut Sarı (45) idaresindeki 03 LU 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şuhut-Afyonkarahisar kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun yanındaki su kanalına düştü.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Burcu Sarı (22) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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