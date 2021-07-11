Üye Girişi
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

11.07.2021 08:02
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.

Akşam saatlerinde hayvanlarla birlikte eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.

Gece saatlerinde kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polis ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.

Bu sırada, kardeşlerin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze aracına alınan Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyanık kardeşten akılalmaz plan! Boşanmadan ikinci kez nikah kıymak için abisinin kimliğini kullandı 08:16 Uyanık kardeşten akılalmaz plan! Boşanmadan ikinci kez nikah kıymak için abisinin kimliğini kullandı Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı 05:06 Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 00:03 Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi         
08:19
Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
07:16
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Türk mühendislerinin çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerinin çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 08:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement