Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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