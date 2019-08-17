Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm
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Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Kırkinler mevkisinde çalıların arasında çürümüş erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar- Ankara
karayolunun Kırkinler mevkisinde çalıların arasında çürümüş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda Kırkinler mevkisinde bir vatandaş tarafından hareketsiz bir şahıs görüldü. Vatandaşın olayı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çalıların arasından bulunan şahsın 50-55 yaşlarında çürümüş bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Afyon Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan, şahsın yanından boş kovan bulunduğu belirlenirken kimlik belirleme çalışmaları da sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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