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Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm

25.01.2022 22:13

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice (35) 112'yi telefonla arayarak Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi.

Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm
Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm

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Karahisar, Hürriyet, Bağlar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! AFYONKARAHİSAR - Şüpheli ölüm - Son Dakika
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