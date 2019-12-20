Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm, çuvalda ceset bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine haber verildi. Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.


Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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