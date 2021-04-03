AFYONKARAHİSAR - Suriye'deki yetimler için toplanan temel ihtiyaç malzemeleri tırlarla gönderildi - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Sandıklı Temsilciliğince "Bir İftar da Bizden Olsun" projesi kapsamında Suriye'deki yetimler için toplanan yardımları taşıyan 2 tır dualarla uğurlandı.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Sandıklı Temsilcisi Süleyman Güntaş, uğurlama töreninde, Sandıklı'nın yardım konusunda çok duyarlı olduğunu belirtti.

Bölgeye bugüne kadar çok sayıda yardım tırını uğurladıklarını anlatan Güntaş, "Bugün Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle mağdur ve mazlum olan yetim çocukların acısına bir nebze de ortak olabilmek adına 2 tır temel ihtiyaç yardımını kısa bir sürede toparladık ve uğurluyoruz. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de çalışmaya ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hafta içinde tamamlanacak 1 tır insani yardımla toplam 3 tırı yardıma muhtaç yetim kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Sandıklı halkına minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler tarafından okunan duanın ardından 2 tır Suriye'ye uğurlandı.