Afyonkarahisar'da sürü otlatma kavgası: 1 ölü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, aynı arazide hayvanlarını otlatan sürü sahiplerinden S.Ö., av tüfeği ile Mehmet Ali Y.'yi vurarak öldürdü.

Sultandağı'na bağlı Yakasenek beldesi Tahtaköprü Eşek Tepesi mevkisinde sürülerini otlatan S.Ö. ve Mehmet Ali Y. arasında dün saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken S.Ö. yanındaki av tüfeği ile Mehmet Ali Y.'ye ateş açtı. Mehmet Ali Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine gelen jandarma, S.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen av tüfeğine el konulurken, başlatılan soruşturma sürüyor.