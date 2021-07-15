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Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:04

Afyonkarahisar, kaçak kuyular nedeniyle susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaynak sularının neredeyse yüzde 80'inin kuruduğunu belirten Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Çoban, patates gibi çok su çeken ürünlerin fazla yetiştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ciddi su sıkıntıları bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Afyonkarahisar'da açılan kaçak kuyular nedeniyle kaynak sularının azaldığı yer altı sularının da çekildiği gözlenirken, kurak geçen bir yılın ardından kent yakın gelecekte susuzlukla karşı karşıya. Susuzluğu gündeme getiren Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Çoban, kaynak sularında yüzde 80 oranında azalma olduğuna dikkat çekti.

"YENİ SONDAJ İHTİYAÇLARI DOĞUYOR"

Başkan Çoban, "Son 2 yıldır, 3 yıldır ülkemizin içiresin de bulunduğu kuraklık özellikle şehrimizdeki kar yağışlarının az olması nedeniyle gerçekten köylerimizde artık kaynak sularının neredeyse yüzde 80'inin tamamı kurudu. Kimi yerinde yüzde 90'ına kadar kaynak sularımızın kuruduğu, ancak yüzde 10'u kadar bir suyun geldiğini görüyoruz. Yer altı sularında da her sene maalesef su motorlarımız daha aşağılara indirilmek zorunda kalınıyor yada yeni yeni sondajlar yapılma ihtiyacı doğuyor. Örneğin merkezimizin Bayramgazi köyünde, Köprülü köyünde geçen yıl yaptığımız sondajlarda yeterli su bulunmasına rağmen maalesef şuan ciddi su sıkıntısıyla karşılaşıyoruz" dedi.

"PATATES GİBİ ÜRÜNLER EKİLMEMELİ"

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı bazı köylerinde son yıllarda patates ekiminin yapıldığını ve patatesin su kaynaklarını tükettiğini ifade eden Başkan Çoban, bunun için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Çoban, "Bunun sebebi de Afyon merkeze bağlı bazı köylerimizde son 2-3 yıldır gerçekten birçok tarlada patates ekilmeye başlandı. Bu patates ekimi yapılırken Devlet Su İşleri'nden alınmış izinle yapılan sondajlar değil de kaçak sondajlarla maalesef tarlalarımız sulanıyor. Patates bitkisi de çok su çekiyor. Patates yerine çiftçimizin aynı geliri elde edebileceği alternatif ürünler bulunmalı, önerilmeli. Patates gibi çok su çeken, su kaynaklarımızı tüketen ürünler ekilmemeli" diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ SU SIKINTILARI BİZİ BEKLİYOR"

Sondajların artık daha aşağılara indiğini de belirten Başkan Çoban şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bu hızla gidersek sadece Afyonkarahisar'da değil, birçok ilimizde çok ciddi su sıkıntıları ortaya çıkacak. Allah inşallah bu yıl ve önümüzdeki senelerde böyle bir kuraklık yaşatmasın. Ama son 2-3 yıldır motorları daha aşağılara indire indire sondajdaki metremiz kalmadı diyebiliriz. Çok ciddi su sıkıntıları gelecekte bizi bekliyor olabilir. Şimdiden tedbir almak, Özel İdarelerin, Devlet Su İşlerimizin görevidir. Bu soruna dikkat çekerek tüm yetkililerin başta kendimiz olmak üzere daha hassas davranmaya davet ediyor."

Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

Meclis Başkanı, Ahmet Çoban, Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu - Son Dakika


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