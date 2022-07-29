Süleyman K, dün Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giderek, burada aynı tabancayla karısı Z.K. ile B.B'yi yaralamıştı.

Gazetecilerin "Cinayeti niçin işlediniz?" sorusunda Süleyman K, "Alnımın yazısıymış."diye cevap verdi. Adliye önündeki oğlu da Süleyman K'ye "Başını kaldır baba." diye seslendi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Çobanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede - Son Dakika

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