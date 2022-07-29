Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

29.07.2022 10:30
Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Güvenlik güçlerince bölgede aranan zanlı Süleyman K, gece saatlerinde astsubay oğlunun ikna etmesiyle Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri de zanlıyı ifade işlemleri için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Morgda otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan A'nın cenazesinin Çobanlar ilçesindeki mezarlığa defnedildiği öğrenildi.

Işıklar beldesindeki köfteci dükkanında yaralanan Z.K. ile B.B'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olay

Süleyman K, dün Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giderek, burada aynı tabancayla karısı Z.K. ile B.B'yi yaralamıştı.

Z.K. ile B.B, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmış, Süleyman K. ise kaçmıştı.

Güvenlik güçleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

YORUMLAR
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Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu
Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Çobanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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