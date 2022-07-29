Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti - Son Dakika
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Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti

29.07.2022 10:22

Afyonkarahisar'da temizlik görevlisini tabancayla öldürüp ardından karısı ve esnaf komşusunu yaralayan zanlı, dün gece geç saatlerde jandarmaya teslim oldu. Katil Süleyman K.'yı teslim olması konusunda astsubay olan oğlunun ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi. Olayın sebebi henüz bilinmezken, şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.'ya ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B.'yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı.

ASTSUBAY OĞLU İKNA ETTİ

Olayın ardından kaçan Süleyman K.'yı yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu. Süleyman K.'yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.

1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısını teslim olmaya astsubay oğlu ikna etti

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan Süleyman K., cinayet mahalli polis bölgesi olduğu için emniyete teslim edildi. Şahsın sorgusunun devam ettiği bildirilirken, cinayeti ve yaralama olayını neden gerçekleştirdiği ise alınacak ifadesinden sonra öğrenilecek.

1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısını teslim olmaya astsubay oğlu ikna etti

ÖLEN ŞAHIS, BELEDİYE BAŞKANININ KUZENİ

Öte yandan, hayatını kaybeden ve sabah erken saatlerde toprağa verilen şahsın ise Çobanlar İlçe Belediye Başkanı Ali Altuntaş'ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Ali Altuntaş kuzeninin ölüm ve başsağlığı mesajını ise fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından duyurdu. Yaralanan diğer şahısların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Çobanlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temizlik görevlisini öldürüp, karısını ve yanındaki kişiyi yaralamıştı! Astsubay oğlu, ikna ederek jandarmaya teslim etti - Son Dakika
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