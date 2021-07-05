Afyonkarahisar'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 3. kilometresindeki Mavi Hastane köprülü kavşağında, Ali Y'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki talaşın dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis, Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki akışı yan yola yönlendirdi.
Ekiplerin talaşı toplamasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.
Tırın yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika