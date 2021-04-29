Afyonkarahisar'da tam kapanmayla sokaklar boşaldı - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmanın başlamasıyla Afyonkarahisar'da sokaklar boşaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de bugün saat 19.00 itibari ile yürürlüğe giren 17 günlük tam kapanma başladı. Muafiyeti bulunanlar hariç tüm vatandaşların 17 gün boyunca sokağa çıkamayacağı kapanma kararı kapsamında, Afyonkarahisar'da bazı noktalarda polis ekipleri tarafından denetim noktaları oluşturuldu.Kentte kısıtlama öncesi vatandaşların çoğunluğu alışveriş yaparak evlerine girdi. Kısıtlama saatinde dışarıda olanların polis ekipleri tarafından belgeleri ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler durdurdukları araçlarda bulunan kişileri ve yayaları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Tam kapanma kararıyla birlikte Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.