Afyonkarahisar'da tarihi camide mukabele geleneği bu yılda sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında vatandaşların evlerine konuk oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve hayırseverlerle yeniden ihya ettikleri tarihi Paşa Camii'nde mukabele geleneğinin bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Geçen ramazan ayı boyunca ilk kez 87 yıl aradan sonra Kur'an seslerinin yükseldiği Paşa Camii'nde gelenek bu yılda bozulmadı.

Müftülükle iş birliğinde yayınlanacak mukabeleler kullanıcılar tarafından belediyenin sosyal medya hesapları ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in şahsi hesabından Ramazan boyunca saat 17.00'den itibaren takip edilebilecek.

Toplanan hatimlerin duası ise Kadir Gecesinde yapılacak.